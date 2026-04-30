Arte urbano transforma semipeatonal Artigas de Las Piedras en una galería a cielo abierto

Details Thursday, 30 April 2026 13:28

En el marco de las celebraciones de mayo, un concurso de arte urbano comienza a intervenir las cortinas metálicas de comercios céntricos, con el objetivo de crear un circuito artístico que integre identidad, historia y participación ciudadana.

La ciudad de Las Piedras suma una propuesta cultural innovadora: un concurso de arte urbano que busca convertir las cortinas metálicas de los comercios del centro, muy vandalizadas, en una verdadera galería a cielo abierto.

El director de Eventos de la Dirección de Parques de la Intendencia de Canelones, Alejandro Guarnieri, explicó que la iniciativa apunta a “generar una galería de arte urbano en las cortinas de enrollar de comercios del centro de la ciudad”, promoviendo el vínculo entre comerciantes y artistas en una propuesta que conjuga identidad, memoria y participación.

En esta primera etapa, se intervendrán unas 15 cortinas, gracias a la adhesión de comerciantes locales. “A partir de este sábado y durante el fin de semana siguiente van a continuar las intervenciones”, indicó Guarnieri, quien además invitó a la inauguración oficial, prevista para el 16 de mayo a las 16:00 horas, “instancia en la que se presentará la primera cuadra intervenida”.

La temática del concurso, denominada Memoria oriental urbana, propone una mirada artística en torno a la figura de Artigas, el pueblo oriental y la gesta de la Batalla de Las Piedras. “Sobre todo tendría que estar enfocada a la gesta artiguista”, subrayó el jerarca. En cuanto a los premios, señaló que incluyen dinero, kits de materiales y aportes de comercios, como prendas de vestir e insumos. Asimismo, adelantó que el proyecto tiene vocación de crecimiento: “en este momento va a ser una cuadra, pero la idea es extenderlo a toda la semipeatonal”.

Por su parte, el artista profesional de grafiti Martín Varela destacó el carácter colectivo de la iniciativa, impulsada por diversas instituciones y áreas. “La idea es generar, con el tiempo, un museo a cielo abierto en toda la semipeatonal de Las Piedras”, afirmó. En ese sentido, explicó que la propuesta ofrece una mirada alternativa sobre la Batalla de Las Piedras, con amplia libertad creativa para los participantes, y valoró la participación de 17 artistas que trabajarán en simultáneo durante las jornadas previstas.

El evento contará con materiales de nivel internacional y la presencia de artistas invitados, consolidando un espacio de expresión urbana de alta calidad. La convocatoria se realizó mediante un llamado abierto, en el que los postulantes debieron presentar bocetos y trabajos previos para su selección.

El cierre de esta primera etapa tendrá lugar el 16 de mayo, con una jornada que integrará distintas expresiones culturales urbanas, como música, hip hop, breaking y skate, invitando a la comunidad a ser parte de esta propuesta.

La actividad se enmarca en las tradicionales Fiestas Mayas y es organizada por el Comité Patriótico de Las Piedras, en conjunto con el Gobierno de Canelones, el municipio local y con el apoyo del Centro Comercial.

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