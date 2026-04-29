Jornada de donación de sangre este jueves 30 de abril en Canelones

Details Wednesday, 29 April 2026 12:38

La Junta Departamental de Canelones formalizó el lanzamiento de una jornada de donación de sangre que se llevará a cabo el próximo jueves 30 de abril. La presentación tuvo lugar el pasado martes en la sala de sesiones, donde se detallaron los aspectos organizativos de esta iniciativa de salud pública.

Esta acción, realizada en conjunto con el Servicio Nacional de Sangre de ASSE, busca asegurar recursos para respuestas rápidas en casos de emergencia. La actividad se desarrollará en la sede de la Junta Departamental de Canelones, ubicada en la calle Artigas 271 de la capital departamental, de 8:00 a 12:00 horas.

Para concurrir, los interesados deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y portar cédula de identidad vigente. Se exige un descanso previo de seis horas y un ayuno de sólidos y lácteos de cuatro horas antes del procedimiento. Desde la Junta Departamental recomiendan realizar la agenda previa de forma virtual para agilizar la atención: https://sns.uy/donacion

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