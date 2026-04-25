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Intendente Legnani anunció instalación de una UTEC en la ciudad de Las Piedras

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Saturday, 25 April 2026 14:16

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, anunció el desembarco de la Universidad Tecnológica (UTEC) en la ciudad de Las Piedras.<

Lo hizo en el marco de la apertura del simposio Innovación, creatividad y territorio, que se desarrolló el martes 21 de abril en el Espacio Dínamo de Atlántida.

El jerarca explicó que se trata de un primer paso de la institución en el departamento y valoró su instalación como un avance estratégico para la formación vinculada al desarrollo productivo.

Señaló que la iniciativa venía siendo analizada desde hace tiempo, evaluando diferentes ubicaciones, definiéndose finalmente la ciudad de Las Piedras con el objetivo de comenzar a trabajar con rapidez, “para tenerlo activo cuanto antes”, dijo y mencionó el día 2 de junio como fecha de apertura del proyecto.

Además, el intendente hizo otros anuncios vinculados a la agenda departamental. Entre ellos, la renovación por cinco años del convenio con AGADU para la continuidad del uso del Espacio Dínamo. El lanzamiento de un programa de innovación activa en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, orientado a pequeñas y medianas empresas; la creación del Distrito de la Innovación, que integrará distintos actores del área metropolitana y la instalación de mesas locales de innovación con participación de gobiernos, sector privado y sociedad civil.

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