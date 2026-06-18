Camiseta de Uruguay elegida la más linda del Mundial 2026

Details Thursday, 18 June 2026 13:25

La camiseta titular de la selección uruguaya fue ubicada en el primer lugar de un ranking elaborado por el diario estadounidense The Washington Post, que seleccionó las 11 equipaciones más atractivas de la Copa del Mundo 2026 desde una perspectiva estética.

El ranking fue realizado por la periodista especializada en moda Ashley Fetters, quien destacó el diseño celeste confeccionado por Nike y su inspiración en modelos históricos utilizados por Uruguay a lo largo de su trayectoria futbolística.

La autora señaló que la camiseta rinde homenaje especialmente a la utilizada por la selección uruguaya en los Juegos Olímpicos de 1924, caracterizada por el tradicional color celeste y los detalles blancos en cuello y botonera. También resaltó la tipografía de estilo art déco empleada en las letras y numeración.

Sostiene el diario que "este diseño combina elegancia y tradición", y calificó la camiseta uruguaya como una propuesta de “aspecto clásico y distinguido”. La periodista Fetters describió la camiseta como "regia" y "encantadora", y destacó la recuperación de elementos históricos adaptados a una estética contemporánea.

Agregó la periodista de The Washington Post, que la camiseta uruguaya parece inspirada en "un pequeño príncipe o un escolar francés", comparación que utilizó para destacar su estilo clásico y refinado.

Detrás de Uruguay se ubican en el ranking las camisetas de Alemania y España, en el segundo y tercer puesto respectivamente, mientras que Arabia Saudita completó el listado de once selecciones destacadas.

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