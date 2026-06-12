El programa Más Barrio llega a Las Piedras el lunes 15 con intervenciones en 1.400 hogares

Details Friday, 12 June 2026 21:33

El próximo 15 de junio comenzará en la zona de Talca-Corfrisa la aplicación del Plan Más Barrio, una iniciativa del Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Canelones que alcanzará a unas 4.200 personas. El proyecto abarca a unos 1.400 hogares seleccionados por sus indicadores de violencia y precariedad sociohabitacional.

La intervención se basa en seguridad, infraestructura urbana, fortalecimiento comunitario y mejoras edilicias mediante diversas formas de financiamiento estatal, según informó la comuna. Al respecto, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, afirmó: “Es un plan que apuesta a la mejora de la vida de la gente y la convivencia”.

Con respecto a la articulación estatal, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó: “Más Barrio no construye institucionalidad propia, lo que busca es coordinar la institucionalidad que ya existe. El Estado uruguayo está presente en todos los territorios; muchas veces el desafío es lograr una mejor coordinación”.

En materia de seguridad, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, explicó que los cambios urbanísticos ayudarán a prevenir delitos: “Lo que nos permite el programa es mejorar la infraestructura urbana para que determinadas situaciones no vuelvan a instalarse. Este es un programa que no viene y se va, se queda”.

Para respaldar el desarrollo del programa, la Policía Nacional anunció que reforzará la presencia operativa y preventiva en el lugar. Las tareas iniciarán formalmente con un relevamiento puerta a puerta para diagnosticar la situación de cada familia.

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