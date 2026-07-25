Formalizan a dos adolescentes por rapiña agravada en Las Piedras

Details Saturday, 25 July 2026 13:47

Dos adolescentes de 15 y 16 años fueron formalizados por la Justicia como presuntos autores de una rapiña especialmente agravada, luego de una investigación policial que permitió identificarlos por un asalto ocurrido en la ciudad de Las Piedras.

El hecho fue denunciado por un joven de 20 años, quien manifestó que fue interceptado en la intersección de las calles Gral. Leandro Gómez y Dr. Francisco Soca por dos personas que lo amenazaron con un arma blanca. Bajo amenazas, los atacantes le robaron dinero y escaparon a pie.

A partir de las actuaciones realizadas por efectivos de Seccional 4, los presuntos responsables fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y de Adolescentes de 2.º Turno de Las Piedras dispuso la formalización de la investigación por la presunta comisión de una infracción gravísima a la ley penal tipificada como un delito de rapiña especialmente agravada en calidad de autores y ordenó, como medida cautelar, su internación en dependencias del INISA mientras continúa el proceso.

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