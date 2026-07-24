Friday, 24 July 2026

 
TITULARES

“Hospitalito” inicia histórica ampliación

Details
Friday, 24 July 2026 10:41

El Centro de Salud Ciudad de la Costa, conocido como el “Hospitalito”, inició una de las mayores transformaciones de su historia. La obra de remodelación y ampliación mejorará la capacidad de atención de un servicio que recibe más de 70.000 usuarios y atiende unas 40.000 consultas de emergencia al año.

Los trabajos incluyen la construcción de 1.050 metros cuadrados nuevos y una profunda reorganización del edificio. Entre las principales mejoras figuran una nueva emergencia, la separación de los sectores de atención para adultos y pediatría, la creación de 14 consultorios, la ampliación de las áreas de farmacia y salas de espera, además de la renovación de espacios administrativos, baños y vestuarios.

El proyecto también concentrará en un mismo predio la policlínica de salud mental, que actualmente funciona en otro local, e incorporará una base del SAME 105 para fortalecer la respuesta ante emergencias.

Los trabajos preliminares de limpieza del predio (cedido en comodato por la Intendencia de Canelones a ASSE) ya habían comenzado previamente, dando paso al inicio formal de la construcción este jueves 23 de julio.

Publicidad

RECIENTES

Reconocimiento a funcionarios de Zona I que abarca seis comisarías de esta región

July 24, 2026

“Hospitalito” inicia histórica ampliación

July 24, 2026

Carlos Enciso tomó posesión como presidente del Congreso de Intendentes

July 23, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.