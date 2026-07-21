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Comerciantes de Las Piedras plantearon reclamos por convivencia e inseguridad ante las autoridades

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Tuesday, 21 July 2026 03:42

La comerciante de Las Piedras Adriana Sánchez explicó los motivos que llevaron a conformar una comisión y destacó los planteos realizados ante autoridades policiales, municipales y departamentales. También anunció nuevas instancias de trabajo para dar seguimiento a las medidas.

La preocupación de vecinos y comerciantes por la situación de calle y los problemas de seguridad en Las Piedras llevó a la conformación de una comisión que solicitó una reunión con autoridades policiales, municipales y de la Intendencia de Canelones.

Tras el encuentro realizado en el Centro Comercial e Industrial de Las Piedras, la comerciante Adriana Sánchez explicó que el objetivo fue plantear medidas para mejorar la convivencia y abordar situaciones que afectan tanto a quienes trabajan en la zona como a los vecinos.

“La solicitud de reunión surgió ante la inquietud y preocupación de los vecinos y comerciantes por la situación de calle y la inseguridad que existe en la ciudad”, señaló Sánchez.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del jueves 16 de julio.

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