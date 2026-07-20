El Ministerio del Interior reportó que los homicidios crecieron 6,6 % en los primeros seis meses del año

Details Monday, 20 July 2026 20:41

Según el Boletín Semestral de Estadísticas Criminales publicado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, la criminalidad en la primera mitad de 2026 mostró un comportamiento contrapuesto. Aunque el total de denuncias descendió un 3,7 %, los homicidios aumentaron un 6,6 %, alcanzando 195 casos frente a los 183 registrados en el mismo período de 2025.

El incremento de los asesinatos se concentró exclusivamente en el segundo trimestre (entre abril y junio) con una suba del 21,2 %, teniendo a Montevideo y Canelones como principales focos. En el 74,9 % de los casos se emplearon armas de fuego, marcando un peso significativamente mayor que en el año anterior.

En sentido inverso, la mayoría de los ilícitos contra la propiedad registraron descensos, con bajas en los hurtos, las rapiñas y la sustracción de vehículos, además de un repliegue superior al 20 % en el abigeato. Asimismo, las denuncias por violencia basada en género y delitos sexuales mostraron reducciones. La excepción a esta tendencia fueron las estafas y fraudes informáticos, que subieron un 1,9 %.

Foto: Ministerio del Interior

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