Carlos Enciso tomó posesión como presidente del Congreso de Intendentes

Details Thursday, 23 July 2026 23:39

El intendente de Florida, Carlos Enciso, asumió la presidencia del Congreso de Intendentes para el período 2026-2027.

Durante la ceremonia, que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, el nuevo titular impulsó una agenda enfocada en el desarrollo del interior, la descentralización y la reducción de las brechas territoriales.

El eje central del planteo de Enciso radica en la creación de un fideicomiso para la infraestructura vial rural. La iniciativa busca articular diversas fuentes de financiación con el fin de reparar y mantener la red de caminos departamentales que utiliza el sector productivo agropecuario, forestal y energético.

En su discurso, Enciso reconoció la labor del presidente saliente, Nicolás Olivera, por los acuerdos alcanzados durante la negociación presupuestal. Asimismo, al marcar la importancia de los desafíos planteados para las distintas administraciones, afirmó que “varios temas del Congreso son temas del Gobierno Nacional; son temas del país”.

Tras la presentación del proyecto vial, Yamandú Orsi señaló que analizará la iniciativa en coordinación con los ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas.

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