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Falleció Bruno Bentancor, exjugador de Peñarol y delantero de Deportivo Italiano

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Thursday, 23 July 2026 13:49

El fútbol uruguayo está de luto por el fallecimiento de Bruno “Bola” Bentancor, delantero de 22 años que en su última etapa integraba el plantel de Deportivo Italiano.

El club confirmó que el jugador murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, una noticia que generó conmoción entre familiares, compañeros y distintas instituciones vinculadas al deporte.

En los últimos días, el nombre de Bentancor había cobrado notoriedad luego de la difusión de un video de las cámaras de seguridad de Deportivo Riestra, vinculado a su estadía en el club argentino, al que había viajado para realizar una prueba futbolística. El delantero quedó relacionado con la desaparición de indumentaria deportiva del plantel, un hecho que tomó repercusión pública y que se resolvió sin que se presentara una denuncia formal.

En su trayectoria profesional, Bentancor inició su carrera en las divisiones juveniles de Fénix y en 2022 se incorporó a Peñarol, donde debutó en Primera División y disputó la Copa Sudamericana 2023. Posteriormente pasó por Everton de Viña del Mar, Rentistas y Cerro, antes de llegar a Deportivo Italiano, su último club.

Foto: Club Atlético Peñarol

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