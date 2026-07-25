Primer blindado Cóndor comenzó a patrullar barrios de Montevideo

Details Saturday, 25 July 2026 13:37

La Policía comenzó a patrullar barrios de Montevideo con altos índices de criminalidad utilizando el primero de los cinco vehículos blindados Cóndor que serán incorporados de forma gradual. Según informó el ministro del Interior, Carlos Negro, las cuatro unidades restantes se sumarán durante agosto.

Los blindados fueron acondicionados para tareas de patrullaje y cuentan, entre otros equipos, con un sistema de cámaras que amplía la visión del conductor. Para operarlos, 19 policías completaron un curso de tres semanas impartido por efectivos del Ejército.

El director de Operaciones Especiales, Jorge González, señaló que el vehículo "lo vamos a estar utilizando para tareas de patrullaje y de protección, tanto de los ciudadanos como de nuestros propios policías". También indicó que "la idea es reforzar el patrullaje con estos vehículos blindados mientras avanzan las reparaciones de otros móviles policiales".

Según las autoridades, estas unidades no están destinadas a persecuciones debido a sus dimensiones y peso.

Foto: Ministerio del Interior

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