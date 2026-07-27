Ciberestafas y ciberdelitos en Uruguay: una amenaza en constante crecimiento

Details Monday, 27 July 2026 13:50

Por: Dra. Agustina Altminc

En los últimos años, Uruguay ha experimentado un aumento significativo de las ciberestafas y de los delitos informáticos. El avance de la tecnología, el uso masivo de las redes sociales, las compras por internet y las aplicaciones bancarias han facilitado la vida cotidiana, pero también han abierto nuevas oportunidades para quienes utilizan estos medios con fines delictivos.

Hoy en día, el delincuente ya no necesita encontrarse frente a su víctima. Desde un teléfono celular o una computadora puede obtener datos personales, acceder a cuentas bancarias, apropiarse de identidades digitales o engañar a una persona para que transfiera dinero voluntariamente creyendo que está realizando una operación legítima.

Las modalidades más frecuentes en Uruguay incluyen el phishing, mediante el cual se envían correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de bancos, organismos públicos o empresas reconocidas para obtener contraseñas y datos bancarios; el smishing, que utiliza mensajes de texto con enlaces fraudulentos; las estafas a través de WhatsApp, donde los delincuentes se hacen pasar por familiares o amigos para solicitar dinero urgente; la suplantación de identidad en redes sociales; las falsas publicaciones de venta de vehículos, inmuebles o productos electrónicos; las inversiones inexistentes en criptomonedas; y los engaños vinculados a supuestas oportunidades laborales.

En muchos casos, la ingeniería social constituye el principal instrumento utilizado por los delincuentes. No se trata únicamente de vulnerar sistemas informáticos, sino de manipular psicológicamente a las víctimas para que sean ellas mismas quienes entreguen información confidencial o autoricen operaciones económicas.

Desde el punto de vista jurídico, estos hechos pueden configurar diversos delitos previstos en la legislación penal uruguaya, dependiendo de la conducta desplegada y del medio utilizado. Asimismo, el desarrollo tecnológico ha impulsado la incorporación de nuevas figuras delictivas destinadas a proteger la información, los sistemas informáticos y el patrimonio de las personas.

Sin embargo, más allá de la respuesta penal, la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz. Ninguna institución bancaria solicita claves personales por teléfono, correo electrónico o mensajes de WhatsApp. Tampoco corresponde ingresar datos personales mediante enlaces recibidos por mensajes de origen dudoso. Ante cualquier comunicación inesperada, lo recomendable es verificar directamente con la institución correspondiente utilizando únicamente sus canales oficiales.

Otro aspecto preocupante es el subregistro. Muchas víctimas no realizan la denuncia por vergüenza, temor o porque consideran que no recuperarán el dinero. Esa situación dificulta conocer la verdadera dimensión del fenómeno y limita la posibilidad de investigar a las organizaciones criminales que operan, en muchos casos, desde distintos países.

Las ciberestafas no distinguen edad, profesión ni nivel educativo. Cualquier persona puede convertirse en víctima si el engaño se presenta de manera convincente. Por ello resulta fundamental promover la educación digital, fortalecer la seguridad informática y fomentar una cultura de prevención que permita reducir los riesgos.

La lucha contra los ciberdelitos exige un trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones financieras, las empresas tecnológicas y la ciudadanía. La tecnología seguirá evolucionando, y con ella también lo harán las modalidades delictivas. El verdadero desafío consiste en que la prevención, la educación y el marco jurídico evolucionen con la misma rapidez para proteger eficazmente a las personas y preservar la confianza en el entorno digital.

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