Intervención de arte urbano en Las Piedras por el Mes del Ambiente

Details Tuesday, 16 June 2026 13:13

En el marco de las actividades por el Mes del Ambiente, se llevará a cabo una intervención participativa de arte urbano en la plaza Latinoamericana de la ciudad de Las Piedras. La propuesta, abierta a la comunidad, consiste en la construcción colectiva de un mural en el ecopunto del espacio público, ubicado junto al Liceo N.° 2.

La actividad es organizada en conjunto por la Comuna Joven y la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones. El objetivo de la iniciativa es promover el reciclaje, el cuidado del entorno y fortalecer el sentido de pertenencia a través de la expresión artística.

Los encuentros están programados para los días miércoles 17 y 24 de junio, a partir de las 14:00 horas.

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