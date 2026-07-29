Imputaron al hombre que atacó a su expareja con una llave inglesa en La Paz

Details Wednesday, 29 July 2026 13:41

Un hombre de 41 años fue imputado con prisión preventiva por 150 días tras atacar a su expareja con una llave inglesa en la ciudad de La Paz. El agresor le provocó múltiples fracturas y hundimiento de cráneo a la mujer de 47 años, quien se encuentra internada en CTI con una evolución favorable.

El ataque ocurrió este lunes en la vía pública. Tras dejar a la víctima inconsciente, el imputado, poseedor de antecedentes penales, huyó del lugar y fue posteriormente capturado por la Policía en Florida.

En una entrevista con medios de prensa, la fiscal Bárbara Zapater destacó la evidencia contra el atacante: "Quedó más que claro en mensajes que él mismo les escribió a familiares de la víctima y a conocidos de él, así como estados de Whatsapp, donde subía fotos con ella y decía que la amaba, pero que si no era de él no iba a ser de nadie y que se iban a encontrar en el cielo juntos". La Fiscalía aguarda la recuperación de la víctima para presentar la acusación correspondiente.

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