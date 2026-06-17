Comenzó el censo del plan Más Barrio en Las Piedras: alcanzará a unas 4.200 personas

Details Wednesday, 17 June 2026 17:18

El relevamiento, que comenzó a implementarse esta semana en el barrio Corfrisa de Las Piedras, recibió este miércoles la visita de las autoridades nacionales en el marco del despliegue del programa "Más Barrio".

El proyecto, coordinado entre las carteras de Interior y Vivienda, apunta a transformar zonas vulnerables afectadas por el crimen organizado. La intervención en el barrio Corfrisa buscará mejorar la convivencia no solo reparando viviendas, sino mediante el despliegue de infraestructura esencial como calles, plazas, policlínicas, patrullaje policial y cámaras de videovigilancia.

La primera etapa consistirá en un censo con formularios electrónicos que se desarrollará durante toda la semana para relevar a unos 4.200 habitantes, buscando diagnosticar la realidad habitacional y la percepción de seguridad de cada familia. Según explicó el presidente Yamandú Orsi, las obras habitacionales darán continuidad a planes iniciados bajo su anterior gestión como intendente de Canelones.

Sin embargo, el mandatario reconoció el descontento de los vecinos por las demoras históricas en la regularización de la zona. "Cada vez resolvemos más rápido, pero igual sigue siendo lento", expresó Orsi, señalando que se trata de procesos complejos que los sucesivos gobiernos han intentado destrabar. Al ser consultado sobre las demandas específicas de los residentes durante su recorrida, concluyó: “Nos piden que terminemos de concretar cosas con las que venimos desde hace años”.

Foto: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

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