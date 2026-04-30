Escultor Alejandro Fernández presenta sus obras en hierro en la Junta Departamental de Montevideo

Details Thursday, 30 April 2026 13:32

El artista Alejandro J. Fernández, radicado en La Paz, inaugurará una exposición de esculturas realizadas con metal reciclado, en una propuesta que combina técnica, experimentación y múltiples lecturas simbólicas.

La nueva muestra de esculturas en hierro será inaugurada el lunes 4 de mayo a las 17:00 horas en la sala “Líber Seregni” de la Junta Departamental de Montevideo, ubicada en 25 de Mayo 629.

La exposición reúne una serie de piezas elaboradas a partir de metal y materiales de descarte, trabajados mediante técnicas de electro-soldadura. Según explicó el artista, su proceso creativo combina aspectos físicos y conceptuales, donde el trabajo con el hierro implica tanto esfuerzo material como búsqueda expresiva.

Fernández señaló que su producción ha evolucionado de forma gradual, incorporando distintos elementos y formas a lo largo del tiempo. En ese sentido, definió la creación como "un proceso abierto, vinculado a la experimentación y a la necesidad de comunicar a través del material".

Con formación en simbología e historia del arte, el escultor propone obras que admiten diversas interpretaciones. Sus piezas buscan generar un diálogo entre la materialidad del hierro y aspectos más abstractos, como la memoria y la identidad.

La muestra invita a recorrer un conjunto de esculturas que exploran las posibilidades del metal como lenguaje artístico, integrando volumen, espacio y textura.

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