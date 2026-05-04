Móvil Canario de Salud en la ciudad de 18 de Mayo desde este lunes 4

Details Monday, 04 May 2026 13:39

La Intendencia de Canelones comunicó que desde este lunes 4 hasta el viernes 8 de mayo, los móviles y el equipo de salud estarán brindando atención en el Centro Comunitario San Francisco, en la ciudad de 18 de Mayo, en el marco del proyecto Canelones Salud Integral.

Durante esta semana se ofrecerán los siguientes servicios:

Vacunación (esquema completo).

Test rápidos de anemia, VIH y sífilis.

Control de presión arterial.

Control de glicemia.

Salud bucal (arreglos, extracciones y limpieza de sarro).

Electrocardiograma.

Salud visual (para niños y niñas, y adultos con hipertensión o diabetes).

Salud auditiva.

Curso de RCP y uso del DEA.

Charla de salud bucal infantil.

Charla de primeros auxilios.

Charla de prevención de accidentes en el hogar.

MAMOGRAFÍAS

También, los días lunes 4, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de mayo, el Mamógrafo Móvil y el equipo de salud estarán presentes en el Centro de Barrio Vista Linda, ciudad 18 de Mayo.

La Intendencia y el Municipio invitan “a la población a acercarse y hacer uso de estos servicios gratuitos, fundamentales para la detección temprana y el cuidado de la salud”.

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