Presentaron la 115.ª edición de las Fiestas Mayas en el marco del 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras

Details Monday, 04 May 2026 13:31

La ciudad de Las Piedras inició oficialmente las celebraciones por la 115.ª edición de las Fiestas Mayas, en el marco del 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras.

La agenda para este 2026 contempla una variada propuesta de actividades culturales, educativas y sociales que involucran a instituciones de enseñanza, clubes y comisiones vecinales. Milton Núñez, presidente del Comité Patriótico de Las Piedras, destacó el esfuerzo de los más de 30 vecinos que trabajan de forma honoraria durante el año y afirmó: “Acá está involucrada la enseñanza, los clubes deportivos, las comisiones vecinales. Las Piedras se viste de fiesta todo el mes de mayo”.

El evento central se desarrollará el 18 de mayo en el Bulevar del Bicentenario, con el tradicional desfile policial, militar y de caballería gaucha. La jornada comenzará a las 8:00 horas y culminará con espectáculos musicales. Sobre la relevancia de esta fecha, Núñez señaló que “la gente lo siente muchísimo, incluso cuando el clima no acompaña, igual se acercan a la avenida con la ilusión de que se realice. Para nosotros es un día muy importante”.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, resaltó la importancia de mantener vivo el legado artiguista mediante estas festividades y subrayó: “A los más chicos hay que enseñarles, traerlos, mostrarles los lugares donde se construyó nuestra historia”. El lanzamiento contó con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya.

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