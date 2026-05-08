Intervienen a 77 personas en situación de calle ante la emergencia climática en Canelones

Details Friday, 08 May 2026 16:17

Un total de 77 intervenciones se realizaron entre la noche del 7 y la mañana del 8 de mayo, en el marco de un despliegue asistencial de la Intendencia de Canelones en coordinación con diversos ministerios y el CECOED, ante el decreto de emergencia nacional por bajas temperaturas.

La directora de Desarrollo Humano de la comuna de Canelones, Gabriela Garrido, explicó que “el gobierno nacional declaró la emergencia roja para las personas que están en situación de calle” ante un pronóstico que indica que el clima “va a estar muy complejo, muy frío y ventoso”. El objetivo central es “lograr evacuar a las personas que se encuentran en situación de calle y que sean conducidas a los centros de contingencia”.

Según comunicó la Intendencia, actualmente el departamento dispone de 240 cupos, pero se prevé sumar 100 plazas más y un centro del SINAE en La Paz. Garrido señaló que la población atendida ronda las 500 personas.

El operativo también asiste a quienes se niegan a abandonar a sus mascotas. Al respecto, la jerarca indicó que se trabaja para “las personas que viven con una mascota en la calle y no la quieren dejar. Tenemos que contemplar esta dimensión y coordinar para que, si es necesario, se lleve al animal a un refugio para animales cuando no tenemos nosotros la posibilidad de que entren a un refugio de la Intendencia”. Para reportar casos de personas en situación de calle, están disponibles los teléfonos 911, el 1828 int. 83 y el WhatsApp 098 661 764.

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