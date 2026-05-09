El MSP dispone el retiro de lotes específicos de la marca Ypê tras alerta sanitaria

Details Saturday, 09 May 2026 14:47

El Ministerio de Salud Pública (MSP), en una acción coordinada con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), dispuso el retiro preventivo del mercado de diversos productos de la marca Ypê, fabricados por Química Amparo LTDA.

La medida afecta exclusivamente a los lotes terminados en el número 1, tras detectarse un incumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en la planta de producción que podría comprometer la inocuidad de los artículos. Según los reportes técnicos, estas irregularidades en el proceso industrial conllevan una posible vulnerabilidad sanitaria ante la presencia accidental de microorganismos, lo que motivó el retiro preventivo para resguardar a los usuarios.

Ante este escenario, las autoridades exhortan a la población a "no utilizar productos de los lotes involucrados y, en caso de contar con ellos, suspender su uso de forma inmediata".

La nómina completa de artículos afectados incluye:

Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê

Lavavajillas Ypê

Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green

Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear

Detergente líquido para lavar platos Ypê Green

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa

Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

Detergente líquido para ropa Ypê Express

Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT

Detergente líquido premium para ropa Ypê

Detergente para ropa Tixan Softness

Detergente para ropa Tixan Primavera

Detergente para ropa Tixan Power ACT

Desinfectante Bak Ypê

Desinfectante de uso general Atol

Desinfectante perfumado Atol

Desinfectante de pino Ypê

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