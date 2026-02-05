Discapacidad visual: piden rehabilitación integral en el interior

Details Thursday, 05 February 2026 13:36

La carencia de servicios integrales revela la realidad del Uruguay, catalogando a los ciudadanos con discapacidad visual del interior como ciudadano de segunda y a los de Montevideo con privilegios. Como siempre, no es en contra de las personas en situación de discapacidad, sino en contra del sistema y nosotros callamos ante eso.

Algunos levantamos la bandera y la voz para decir en el interior queremos rehabilitación integral como tienen en Montevideo, pero poco nos escuchan.

Otros ponen otras luchas por delante que no son necesarias, porque sin rehabilitación no se logra ni el estudio, ni el trabajo, nada. Lo fundamental es la rehabilitación. Después el individuo decide qué hacer, si quiere hacer deporte, si quiere estudiar, si quiere trabajar.

En el interior solo hay instructores brindando sus servicios con sus herramientas, y no critico el trabajo con sus herramientas, una rehabilitación básica o algo que se asemeja a una rehabilitación, porque la rehabilitación integral la brinda un equipo multidisciplinario.

Hay que tener en cuenta eso. Pero hay que decirlo también, porque si nosotros plasmamos en número las personas en situación de discapacidad que hay en el país y decimos que no están rehabilitadas, es por esto, por el sistema y por callar nosotros.

Néstor Fernández, ciudad de Durazno

