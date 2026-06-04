Privados de libertad recuperarán espacios públicos en Canelones

Details Thursday, 04 June 2026 14:28

El pasado miércoles 3 fue presentado Gol a la Esperanza, una propuesta interinstitucional que promueve la recuperación de espacios públicos con la participación de personas privadas de libertad.

El proyecto busca transformar espacios públicos deteriorados en lugares de encuentro y recreación para las comunidades. Su primera etapa se desarrollará en Canelones, con la intención de extender la experiencia al resto del país. Los trabajos estarán a cargo de personas privadas de libertad con apoyo técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

En el lanzamiento participaron el ministro del Interior, Carlos Negro; el director de Pelota al Medio a la Esperanza, Agustín Iparraguirre; el director de Arquitectura del MTOP, Martín Tierno; la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, y el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin.

Juanche informó que se conformará una bolsa de trabajo integrada por 15 personas privadas de libertad de la unidad n.° 7 de Canelones, quienes realizarán obras en los 32 municipios del departamento. También destacó que las capacitaciones estarán a cargo de INEFOP y la DGETP-UTU en áreas como construcción, sanitaria y electricidad.

Iparraguirre señaló que los espacios recuperados facilitarán la instalación de actividades de Pelota al Medio a la Esperanza, mientras que Tierno destacó el respaldo técnico de la Dirección de Arquitectura.

Por su parte, el ministro Carlos Negro subrayó que la iniciativa contribuye tanto a la rehabilitación de las personas privadas de libertad como al fortalecimiento de la convivencia y el uso comunitario de los espacios públicos.

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