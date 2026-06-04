Mesa móvil facilitará trámites de la credencial cívica en Progreso

Details Thursday, 04 June 2026 14:40

El Municipio de Progreso informó que los próximos 6 y 7 de junio funcionará una mesa móvil para realizar trámites vinculados a la credencial cívica en la ciudad.

La iniciativa permitirá a los vecinos renovar, trasladar o gestionar por primera vez su credencial cívica de manera ágil y cercana, evitando traslados a otras localidades.

La atención se realizará en el Municipio de Progreso en el horario de 9:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 horas.

Desde el gobierno local destacaron la importancia de acercar este tipo de servicios a la comunidad, facilitando el acceso a trámites fundamentales para la participación ciudadana.

Las autoridades invitan a los interesados a aprovechar esta instancia y concurrir con la documentación correspondiente para realizar el trámite de forma rápida y cómoda.

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