Lanzan el programa de prevención bucal "Dibujando Sonrisas" en escuelas de Canelones

Details Friday, 05 June 2026 14:16

El programa de prevención bucal “Dibujando Sonrisas” comenzó a implementarse en las escuelas de Canelones, tras su apertura en el centro N.° 175 de Barros Blancos.

Según informó la Intendencia de Canelones, un equipo de odontólogos realizará revisiones clínicas y talleres formativos en todo el departamento.

Los alumnos de segundo y sexto año recibirán la aplicación de sellantes para prevenir caries. La directora de Salud de la comuna, Aracelis Delgado, explicó que “los de segundo ya tienen todos sus molares permanentes y los de sexto se están yendo de la escuela y después es más difícil agarrarlos (con los cuidados necesarios) fuera del sistema de la escuela”. Las demás clases tendrán talleres de higiene y alimentación. Las intervenciones se harán en las aulas mediante una técnica “que no es dolorosa ni es traumática”. Si se detectan patologías complejas, “los niños y niñas van a pasar al móvil de salud con un adulto responsable” para su tratamiento en profundidad.

El intendente Francisco Legnani informó que prevén alcanzar a 2.700 escolares en Barros Blancos y a 27.000 niños en todo el departamento. Agregó que la propuesta busca “para llegar a lugares donde hoy por hoy no hay policlínicas”, sumándose a un trabajo de dos décadas donde “tenemos médicos recorriendo el departamento, llegamos con consultorios móviles, vacunatorios. Es un trabajo importantísimo que venimos desarrollando desde hace 20 años”.

Por su parte, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, distribuyó kits dentales y señaló que el proyecto “ayuda a tener hábitos saludables desde muy chicos a niños y niñas. Con un temprano cuidado, estamos haciendo algo que tendrá impacto a largo plazo y lo hacemos desde las escuelas públicas”.

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