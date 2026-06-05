Falleció Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años

Details Friday, 05 June 2026 14:32

El músico Carlos Alberto "Indio" Solari murió este viernes en su residencia de Parque Leloir, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires (Argentina), debido a complicaciones vinculadas al Parkinson.

El cantante padecía esta enfermedad neurológica desde hacía más de una década, condición que afectaba su movilidad y que previamente lo había obligado a retirarse de los escenarios.

Nacido el 17 de enero de 1949, el vocalista comenzó su carrera en 1976 en La Plata al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y posteriormente lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

A lo largo de su carrera, Solari compuso canciones de gran repercusión en Argentina y Uruguay, con letras de contenido poético y social. Durante su etapa con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue el autor de temas populares como "Jijiji", "La bestia pop" y "Un ángel para tu soledad", que convocaron a miles de seguidores en sus presentaciones en vivo.

Su última aparición pública fue a mediados de mayo, cuando envió un mensaje grabado para agradecer un Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, distinción que no pudo recibir de forma presencial por el estado de su salud.

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