Desfile de carnaval este domingo 8 en Progreso

Este domingo, a las 20:30 horas Progreso recibirá varias agrupaciones de Canelones que desfilarán por la calle Avenida Artigas (desde Durazno hasta Eduardo Paz Aguirre).

Participan de esta fiesta de Momo:

Escola/Carro Copacabana

Escola de samba Académicos da Harmonía

Unidos da Forza

Circo La Colgadera

Revista Style of Dance Studio

Circo Teatro del Arca

Revista Épico

Comparsa La Liberal

Kalumkembé - Adn Yorugua

Lonjas del San Marcos

Candombe Rebelión

Taller de candombe “Progreso”

