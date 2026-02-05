Director Rubén Moreno: “No entendemos la democracia sin participación ciudadana”

Details Thursday, 05 February 2026 13:31

Rubén Moreno, director de Descentralización y Participación de la Intendencia de Canelones, destacó en diálogo con Actualidad el rol central que cumplen los centros de barrio y los centros cívicos.

Subraya Moreno que son herramientas clave para acercar el Estado a la ciudadanía y fortalecer la democracia desde el territorio.

Explicó que los centros de barrio son espacios comunitarios donde se desarrollan actividades sociales y culturales, gestionados de forma conjunta entre la población organizada, la Intendencia y los gobiernos municipales. “La sociedad civil es parte de la gestión del centro de barrio”, señaló, y remarcó el enfoque multinivel y multiactoral que guía estas experiencias.

En tanto, los centros cívicos son espacios de mayor escala donde confluyen distintos organismos del Estado que trabajan de manera coordinada. Allí funcionan servicios como BPS, MIDES, UTE, OSE, el Correo Uruguayo y, según el centro, incluso la Facultad de Derecho.

“Optimizar recursos humanos, edilicios y económicos nos permite llevar los servicios directamente al territorio”, afirmó Moreno.

Uno de los aspectos destacados es la gestión colectiva de estos espacios. Las instituciones que utilizan cada centro cívico se reúnen mensualmente para construir proyectos comunes, superando la lógica de uso individual del lugar. “No se trata solo de ocupar un espacio, sino de generar una verdadera cogestión entre todas las instituciones”, explicó.

Moreno también subrayó la experiencia del acuerdo con el Correo Uruguayo, que permite realizar más de 100 trámites del Estado mediante un software específico. En este esquema, el funcionario es de la Intendencia, el local pertenece al municipio y el Correo aporta la plataforma tecnológica, lo que posibilita llegar a zonas con escasa presencia estatal.

Para el jerarca, la descentralización es inseparable de la participación ciudadana. “La democracia más pura es cuando hay participación, no basta solo con la representación política”, sostuvo, y agregó que “la transformación social solo es posible con una ciudadanía organizada y comprometida”.

Agregó que en Canelones, los municipios han sido bien recibidos por la población, generando una fuerte identidad territorial. “Que la gente quiera su lugar y quiera transformarlo es clave para la descentralización”, afirmó, convencido de que este modelo es una vía para enfrentar desigualdades, ampliar oportunidades y construir una sociedad más solidaria.

También se refirió a su responsabilidad como intendente interino, rol que asumió “con muchísima felicidad y honor”, destacando el proceso de transformación que vive el departamento desde 2005, con énfasis en el desarrollo humano, la cultura, el deporte y la ciudadanía.

Finalmente, remarcó la importancia de los cabildos, audiencias públicas y ámbitos de participación, previstos en la Ley Nacional de Descentralización y en el reglamento de funcionamiento de los municipios. “Sin la población no hay cambio ni transformación posible”, afirmó, subrayando que el desafío es “demandar, proponer, construir y hacer seguimiento de lo acordado entre la ciudadanía y los distintos niveles de gobierno”.

