Un hombre murió tras un choque en la Ruta 65

Un hombre de 30 años falleció en la madrugada de este sábado tras verse involucrado en un siniestro de tránsito registrado en la Ruta 65, en el departamento.

El hecho ocurrió en el kilómetro 82, en la zona de San Bautista, cuando una motocicleta que circulaba en dirección oeste colisionó con un tractor que remolcaba una zorra. A raíz del impacto, el conductor del birrodado murió en el lugar.

La víctima era un ciudadano cubano nacionalizado uruguayo. El conductor del tractor, un hombre de 54 años, resultó ileso y fue sometido a una prueba de espirometría, que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajó personal policial y de la Dirección Nacional de Policía Caminera, que investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera