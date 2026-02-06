Presentaron un sello conmemorativo por centenario del nacimiento de Julio Sosa

Details Friday, 06 February 2026 13:56

Las Piedras conmemoró 100 años del nacimiento de Julio Sosa, “El Varón del Tango”, y en su honor el Correo Uruguayo presentó un sello postal.

VARIAS CELEBRACIONES

El director general de Cultura de la Intendencia de Canelones, Sergio Machín, explicó que la idea de realizar el sello fue impulsada por el Municipio de Las Piedras y el gobierno departamental, quienes se la presentaron al Correo Nacional y este resolvió apoyarla.

Machín explicó que, como se trata del centenario del nacimiento del cantor pedrense, se efectuarán diferentes celebraciones durante el año y, particularmente en octubre, se llevará a cabo un evento junto al Ministerio de Educación y Cultura.

PRESIDENTE DEL CORREO URUGUAYO

El presidente del Correo Uruguayo, Gabriel Bonfrisco, contó que la solicitud le llegó por el mes de noviembre a través de la alcaldesa del municipio, Romina Espiga, y a partir de ese momento el área de filatelia del correo comenzó a trabajar junto al municipio y la intendencia.

ALCALDESA ESPIGA

La alcaldesa Espiga, durante su oratoria, destacó que el objetivo es seguir impulsando la figura del cantante y lo que significa para los pedrenses. Uno de los integrantes de la Fundación Julio Sosa, Antonio Dattole, manifestó que la creación del sello es una forma de reconocer que el artista fue uno de los embajadores culturales más importantes que ha tenido Uruguay.

CIERRE CON TANGO

La jornada conmemorativa, que contó con gran concurrencia, fue desarrollada en el Museo Julio Sosa de Las Piedras. Luego de descubrir el diseño del sello, los presentes disfrutaron de la puesta en escena de la pareja compuesta por Rodrigo Fleitas y Lorena González, ambos campeones mundiales de tango, que bailaron al compás de las canciones del artista pedrense.

