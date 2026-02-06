Festejos durante todo el mes de febrero por el 154.º aniversario de La Paz

Details Friday, 06 February 2026 14:10

El lunes 2 de febrero con un gran marco de público, en el hall del Municipio de La Paz, se realizó la presentación de la grilla de eventos correspondiente a los festejos por el aniversario número 154 de esa ciudad.

En dicha jornada, participaron el alcalde Juan Tons, el director de descentralización Ruben Moreno, integrantes del Concejo Municipal, otras autoridades locales, miembros de la Comisión de Cultura y fuerzas vivas de la ciudad de La Paz.

A continuación publicamos el calendario de festejos de esta semana, y en la próxima continuaremos detallando los eventos culturales, deportivos y de gestión que finalizarán con el cumpleaños de La Paz el 28 de febrero.

LA PAZ 154.º ANIVERSARIO

Sábado 7 – 18:30 hs

Taller sobre Patrimonio Local. Exp. Prof. Lucía Pica – Salón Cultural.

Domingo 8 – 8:00 hs

Campeonato de bochas “154.º Aniversario de La Paz” – Plaza de Deportes.

Domingo 8 – 10:00 hs

Campeonato de ajedrez “154.º Aniversario de La Paz” – Polideportivo Viale.

Continuaremos brindando detalles de la programación y también las palabras del alcalde Juan Tons sobre este nuevo aniversario de La Paz.

