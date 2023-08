Jornada de donación de sangre el 1ro. de setiembre en La Paz

Details Tuesday, 29 August 2023 03:33

El Municipio de La Paz comunica que el próximo viernes 1ro. de septiembre, entre las horas 8 y 14, tendrá lugar una nueva edición de "Doná Sangre, Salvá Vidas!", en Av. Artigas frente a la Plaza Larrañaga de la ciudad de La Paz, departamento de Canelones.

Esta jornada solidaria de donación de sangre fue organizada por Rotary Club de La Paz, Club Dam, Hemocentro y Servicio Nacional de Sangre. Apoyó el Municipio de La Paz.

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente sitio web https://clubdam.simplybook.me/#book/provider1

Los informes deben ser solicitados a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. o al teléfono 099 173 001.