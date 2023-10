Presidente de INAVI afirma que el “proyecto de mosto concentrado es inviable técnica y económicamente”

Details Sunday, 15 October 2023 14:14

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, aprobó el aditivo de la Rendición de Cuentas que establece la instalación de una planta de elaboración de mosto concentrado a solicitud del Centro de Viticultores del Uruguay (CVU).

Sin embargo, el mismo día de ser aprobado ese aditivo, la gremial de viticultores resolvió esa misma noche no continuar impulsando el proyecto.

Para conocer más detalles sobre este proyecto y el cambio radical de posición de los viticultores, Actualidad entrevistó al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), enólogo Ricardo Cabrera. "El proyecto de mosto concentrado presentado por el Centro de Viticultores del Uruguay al Parlamento, más adelante se vería que era solo apoyado por una parte de sus asociados, es inviable tanto técnica como económicamente", comenzó diciendo el jerarca. "Somos enfáticos en este sentido, ya que desde el punto de vista enológico no es recomendable en su totalidad el uso. Asimismo, existen tres plantas de esta naturaleza en país, por tanto no es necesaria una nueva y menos aún porque va en directo beneficio de un particular que se desconoce quién es. Además, no tiene financiación, sería a través de subsidios y se obligaría a los vitivinicultores a entregar parte de su producción. Sinceramente no se comparte la iniciativa y menos que no se haya informado a INAVI de que se presentaría en el Parlamento", subrayó Cabrera. "Nos enteramos por la prensa cuando hay un directorio absolutamente abierto a todas las iniciativas, con diálogo permanente". Agregó que "un caso similar, y vale la pena traerlo a colación, sucedió cuando se movilizaron los integrantes del Centro de Viticultores frente al instituto con una decena de tractores para presionar por el pago de los apoyos por la sequía, cuando se estaba en pleno acuerdo con las distintas gremiales". Volviendo al tema del mosto concentrado, Cabrera expresó que "sabemos que una reunión del propio Centro de Viticultores del Uruguay del pasado jueves desestimó la iniciativa. Esperemos entonces qué sucede con los parlamentarios que apoyaron esta idea". En lo que respecta la trazabilidad de los vinos, el presidente de INAVI, nos manifestó que "es algo que venimos trabajando hace tiempo y es un gran avance para la calidad. Va de la mano de la georeferenciación de los viñedos y el plan de uva y vino sostenible. Es un nuevo concepto de compromiso con la información para el consumidor. Se conocen todos y cada uno de los procesos. Seguiremos avanzando porque el futuro lo demanda". Consultado sobre la reciente visita a la sede del INAVI de la embajadora de Perú, nos dijo Cabrera que "recientemente nos visitó la embajadora de Perú, Elizabeth González con el deseo de conocer nuestra sede de la que había sentido excelentes comentarios, cosa que pudo confirmar". "Dialogamos con la diplomática sobre proyectos futuros que nos van a hermanar y también su deseo de conocer bodegas del Uruguay para los que coordinaremos las visitas. Conversamos sobre la posibilidad de hacer catas hermanadas entre pisco y vinos uruguayos que sería realmente innovador, incluso le mencionamos que hace unos cuantos años estuvimos en Perú más de una semana planificando la creación de un INAVI peruano, pero después todo quedó lamentablemente en la nada porque hubo un cambio de gobierno y no se llevó adelante la iniciativa", concluyó Ricardo Cabrera.