Joven condenado a 8 años por triple homicidio y robo en Estación Floresta

Details Friday, 26 January 2024 04:30

El pasado jueves, mediante un acuerdo simplificado, un joven de 17 años fue condenado a una pena de 8 años, que por ser menor de edad cumplirá en un centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), por su participación en un triple homicidio y robo en Estación Floresta, en Canelones.

El caso fue llevado adelante por la fiscal María Falcomer, de Ciudad de la Costa, y asistida por la Unidad de Litigación de Fiscalía.

El acusado fue encontrado culpable de homicidio complejo especialmente agravado y rapiña agravada. La máxima pena permitida para menores de edad en el caso de homicidio es de 10 años.

Desde el principio, la Policía señaló a Claudio Cancelo como el principal sospechoso del brutal incidente, ocurrido el 23 de diciembre del año pasado.Cancelo fue detenido y formalizado el 14 de enero y la Justicia dispuso que cumpliera prisión preventiva por 180 días como medida cautelar.

Para el jefe de Policía de Canelones, Víctor Trezza, Cancelo continúa siendo el principal sospechoso del triple homicidio y robo, de acuerdo a la evidencia recabada en el marco de la investigación.

La investigación continúa en curso.

HIJA DE COMERCIANTE ASESINADA EN ESTACIÓN FLORESTA AGRADECIÓ A LA POLICÍA POR CAPTURA DEL PRINCIPAL SOSPECHOSO (2)

Dahiana Rodríguez, hija de la dueña del establecimiento comercial, habló sobre el arresto del principal sospechoso, Claudio Cancelo, y expresó su agradecimiento hacia el trabajo de la Policía. Sin embargo, también mostró su frustración por la demora en su captura.

Dahiana, describió la sensación de alivio que la embarga y enfatizó que la justicia finalmente prevalece. Agradeció el apoyo y la dedicación que ha recibido de la Policía a lo largo de la investigación, pero en entrevista de Telenoche (Canal 4) hizo hincapié en su deseo de que la detención del sospechoso hubiera sido menos complicada.

Desde su dolor y frustración hasta sugirió aplicar métodos fuera del marco legal sobre el sujeto que trasladó a Cancelo hasta Malvín, con el objetivo de obtener información sobre su paradero. Sin embargo, comprende que la Policía no tiene permitido actuar de esa manera.

Además de expresar su deseo de que se haga justicia en este caso, Dahiana lamentó la pérdida de su familia e hizo hincapié en la importancia de valorar a los seres queridos y no posponer los abrazos, ya que nunca se sabe cuándo se podrían perder.

Dahiana había dejado un mensaje en su cuenta de Facebook sobre la investigación del triple crimen ocurrido el 23 de diciembre, antes de que Claudio Cancelo fuera detenido y enviado a prisión.

"Ya han pasado 21 días desde que nos sentimos vacíos, con la misma cantidad de tristeza que de rabia. Se llevaron más de tres vidas sin piedad ni motivo alguno", había expresado en su mensaje.

"El dolor se hace más intenso, es como una garra que se introduce en el pecho para arrancarnos las entrañas y el corazón", aseguró en dicha oportunidad la joven, para quien, "caminar y respirar no es lo mismo que estar vivo, sino que es estar muerto en vida".

"Hay tantas cosas que quedaron truncas -continúa la publicación- tantas cosas por decir, tantos abrazos por dar, tantos 'lo siento' que nos ahogan. Por todo esto y por muchas otras cosas, exigimos justicia, es necesario para tener un poco de paz mental".

"Aunque sea sabiendo que los asesinos están tras las rejas, llevamos 21 días esperando esa llamada que diga 'ya está, lo hemos capturado', y cada vez que suena el teléfono y no escuchamos esa frase, es frustrante", finalizaba el texto publicado antes de que Claudio Cancelo fuera capturado.

Esa tan anhelada llamada telefónica finalmente ocurrió: "'ya está, Dahiana, lo agarraron'.

SU HERMANA NO FUE ASESINADA AQUEL TRÁGICO DÍA POR EL AZAR

Loreana, hermana de Dahiana, es la joven sobreviviente del trágico triple crimen en Estación La Floresta, intenta salir adelante y también promete luchar por justicia.

A través de sus redes sociales, antes de la captura de Claudio Cancelo, anunció con valentía que reabriría la tienda familiar, prometiendo justicia para su madre y enviándole un emotivo mensaje: "Mamá, te prometo que haré justicia".

Loreana no se dejó derrotar y decidió hacerse cargo del negocio familiar, a pesar del dolor que eso conlleva. "Abrimos las puertas de la Tienda Yovana el 29/12. Aunque el alma se nos parte, debemos hacer frente a las muchas cuentas que tenemos", anunció en sus redes sociales, con determinación.

Te juro que voy a hacer justicia Mamá. pic.twitter.com/6PweooPtHH — •L.E• (@Loreevora13) January 2, 2024

El fatídico día del homicidio, la joven se encontraba en su hogar buscando un analgésico. Fue en ese momento que ocurrió el terrible suceso que le arrebató la vida a su madre, hermano y padrastro.

La joven también expresó su agradecimiento por la difusión del número de colectivo organizado por amigos y familiares, un apoyo que ha sido fundamental en estos difíciles momentos.

En medio de la conmoción y la incertidumbre, Loreana se mantiene firme en su determinación de buscar justicia y reconstruir su vida, llevando adelante el negocio familiar.

EL TRIPLE CRIMEN

El triple crimen ocurrió el 23 de diciembre de 2023 en una mercería de Estación Floresta, y las víctimas fueron Nidia, la propietaria del local, su pareja Carlos y su hijo Fabricio. Dos delincuentes ingresaron a la vivienda con intenciones de robo y les asesinaron cruelmente.

El 29 de diciembre se presentaron cargos contra un adolescente de 17 años, mientras que un joven de 21 años sin antecedentes penales fue arrestado el 27 de diciembre como presunto cómplice en los homicidios. Además, otras dos personas fueron implicadas en el caso debido a su relación con el sospechoso prófugo, uno de ellos con antecedentes penales y la otra una mujer.

DETENCIÓN Y PRISIÓN PARA EL PRINCIPAL SOSPECHOSO DEL TRIPLE CRIMEN

Claudio Cancelo, señalado como el presunto responsable del triple crimen en Estación Floresta, fue aprehendido en Montevideo el domingo 14 de enero, gracias a un trabajo de inteligencia policial.

La captura de Cancelo tuvo lugar en la madrugada del domingo, luego de realizarse múltiples allanamientos en Malvín Norte basados en una pista. El sospechoso había realizado un pedido de pizza desde una casa ubicada en ese barrio, lo que condujo a su arresto.

El operativo fue ejecutado por la Policía de Canelones en colaboración con la Guardia Republicana y tuvo lugar en la zona de Malvín Norte, donde Cancelo fue encontrado en una vivienda junto a tres mujeres.

La detención de Cancelo fue posible gracias al rastreo de llamadas realizadas desde el sistema Guardián, en las cuales el sospechoso realizaba el pedido de una pizza en la zona de Malvín Norte. Esta información permitió a las autoridades identificar tres inmuebles en los que se creía que el prófugo podría estar oculto.

Posteriormente, Cancelo fue trasladado a la fiscalía de Atlántida para prestar declaración ante el fiscal Ignacio Montedeocar. Durante su llegada a la dependencia judicial, el detenido profirió insultos hacia las personas presentes, incluyendo a un periodista que cubría el evento.

El terrible suceso del triple crimen en Estación Floresta tuvo lugar el 23 de diciembre de 2023. Según la versión policial, dos delincuentes ingresaron a la residencia de Yovana, Carlos y Fabricio, y los asesinaron debajo de un parral en el patio trasero. Los perpetradores huyeron sin llevarse consigo el dinero que la familia había recaudado en su negocio.

Claudio Cancelo se encontraba en calidad de prófugo y era buscado intensamente por su presunta participación en los homicidios. Las autoridades habían realizado diversos allanamientos previos en su búsqueda, hasta que finalmente lograron dar con su paradero en Montevideo.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

El caso del triple crimen en Estación Floresta ha causado gran conmoción en Uruguay. La detención de Cancelo representa un avance significativo en la investigación, sin embargo, aún quedan muchas incógnitas por resolver en cuanto a los motivos y las circunstancias de los asesinatos.

La fiscalía de Atlántida continuará profundizando en el caso y recolectando pruebas para llevar a los responsables a juicio. Se espera que Claudio Cancelo aporte información relevante durante su declaración con el objetivo de esclarecer por completo los hechos y lograr justicia para las víctimas y sus familias.

Además de la detención este domingo del principal sospechoso del triple crimen, había sido imputado un joven de 21 años por su presunta participación.

El fugitivo Cancelo había enviado el viernes 12 de enero un nuevo mensaje a la fiscal del caso, a través de su cuenta de Facebook: "Tania Vidal, ¿cómo te va? Yo estoy en Brasil, con una chica y veo que has acusado a alguien más, supuestamente por mi causa".

El día previo le había destinado este otro mensaje por la mencionada red social: "No sé por qué sigues en ese cargo si no sirves para nada, solo para inculpar a personas. Celebren, uruguayos, celebren. Te estás volviendo loca porque no me encuentras. Busca piedra por piedra, maldita, que ya no estoy en Uruguay", expresó.

A través de su cuenta de Facebook, Cancelo había proclamado con anterioridad su inocencia y aseguraba que pronto se entregaría a las autoridades. En sus mensajes, había amenazado a quienes señalaban su participación en el horrendo crimen. "No saben nada, imbéciles, HDP (sic.). No fui yo, adoro a Yoani y su familia. No soportaré cargar con su culpa y la de aquel que celebrará mientras ustedes señalan a personas inocentes. No fui yo y lo sabrán muy pronto. A aquellos que amenazaron a mi familia en las redes, no tienen idea de las consecuencias de sus actos, porque yo jamás llevé a cabo esa lamentable tragedia", había escrito el prófugo.

Foto: Captura de video | Miguel Ángel Chagas (@miguechagas en X) | Subrayado