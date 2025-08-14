Orquesta Juvenil de Las Piedras se encuentra realizando conciertos culturales en Paraguay

Details Thursday, 14 August 2025 10:56

La Orquesta Juvenil del programa “Un niño, un instrumento”, formada en 2014 en Las Piedras (Canelones), se encuentra en Paraguay ofreciendo una serie de presentaciones en la localidad de Curuguaty, donde José Gervasio Artigas pasó sus primeros 25 años de exilio.

El núcleo de Las Piedras está compuesto por 150 estudiantes distribuidos en tres orquestas, que ensayan en la Escuela N° 149 “Ansina”.

La delegación que viajó está integrada por 42 músicos y dos profesores, quienes iniciaron en ese mismo núcleo hace once años, y son acompañados por el director Juan Ignacio Berecochea, el coordinador general de Núcleos, Álvaro Pallas, y un representante de la Comisión de Padres.

Los estudiantes se presentan en la escuela paraguaya que lleva el nombre de José Artigas, tras recibir la invitación luego de un encuentro en Chile en 2023 con la Orquesta Filarmónica Guaraní. Este intercambio se completó el año pasado cuando la agrupación paraguaya visitó Canelones.

Previo al viaje, los jóvenes participaron de una ceremonia de despedida en el Teatro La Sala de Las Piedras, acompañados por familiares y miembros de la comunidad.

El itinerario en Paraguay incluye presentaciones en Curuguaty, un acto en el Solar de Artigas con la cónsul general, Cecilia Lima, y un festival en el estadio local. Luego visitarán la ciudad de Coronel Oviedo para un encuentro con la Filarmónica Guaraní y coros regionales, y el 17 de agosto recorrerán las Cataratas del Iguazú antes de retornar a Uruguay.

Fuente: ANEP