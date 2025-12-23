Tuesday, 23 December 2025

 
Móvil de Salud en Canelones esta semana

Tuesday, 23 December 2025 11:06

El Móvil de Salud se encuentra operativo en el Centro Canario, ubicado en Baltasar Brum y Brunereau (Canelones), hasta el viernes 26 de diciembre. La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Canelones Salud Integral y ofrece atención abierta a la población.

Según informó la Intendencia de Canelones, el equipo sanitario brinda múltiples servicios, entre ellos vacunación (esquema regular, gripe y COVID), controles de presión arterial y glicemia, test rápidos de anemia, VIH y sífilis, además de atención odontológica, visual y auditiva. También se realizan mamografías y electrocardiogramas.

Para consultas, comunicarse mediante WhatsApp a la Línea Salud: 092 572 539, o a la Línea Mamógrafo: 092 572 549.

