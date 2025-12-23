Tuesday, 23 December 2025

 
Inauguran un sendero en Los Cerrillos que conecta a seis centros educativos

Tuesday, 23 December 2025 11:30

En Los Cerrillos se habilitó un nuevo sendero peatonal sobre la calle Varela, diseñado para conectar seis centros educativos y mejorar la seguridad de estudiantes y vecinos.

La obra, financiada con $20.590.000 del fideicomiso de 2022, incluye el Centro CAIF, el Jardín de Infantes N° 242, la escuela N° 123, el liceo, el gimnasio San Miguel y la Casa de la Cultura.

La infraestructura cuenta con 700 metros de veredas ampliadas, nuevas luminarias, bancos de madera y un tramo con barandas y nivelación en madera para garantizar accesibilidad. Según informaron desde la Dirección General de Espacios Públicos de la Intendencia de Canelones, el proyecto busca reducir la velocidad de los vehículos que transitan por la zona y favorecer una circulación peatonal más segura.

El desarrollo del sendero fue coordinado por la Dirección General de Espacios Públicos, la Dirección de Acondicionamiento Urbano y la Dirección de Alumbrado, dependiente de la Dirección General de Obras.

Durante la inauguración, autoridades señalaron que el nuevo espacio está pensado para facilitar el tránsito de las familias y acompañar a los niños en su camino hacia los centros educativos. Además, se enfatizó la importancia de que los vecinos hagan uso del sendero, respetando su función como vía segura para peatones, en particular para estudiantes.

