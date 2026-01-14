Detenido por hurtar en empresa de La Paz

Details Wednesday, 14 January 2026 16:48

Un procedimiento policial llevado adelante en el departamento de Canelones permitió detener a un hombre de 37 años que fue sorprendido con objetos hurtados de una empresa dedicada al mantenimiento vial ubicada sobre la Ruta 48, en la zona de La Paz.

La intervención se originó a partir de una alerta emitida por el personal de seguridad del predio, que detectó movimientos sospechosos en el interior del lugar.

Según se informó, el individuo fue visto retirándose por el fondo de la empresa con una garrafa de 13 kg y otros efectos personales, lo que motivó la comunicación a la Policía.

Con los datos aportados, efectivos de distintas dependencias desplegaron un operativo en la zona y lograron ubicar al sospechoso minutos más tarde, cuando aguardaba un ómnibus en las inmediaciones de la Ruta 48 y la Ruta 5 Nueva, aún en posesión de los objetos denunciados como hurtados.

Las actuaciones permitieron establecer que el hombre ya había sido objeto de investigaciones previas, a raíz de un procedimiento realizado días atrás, en el que se le incautó un arma de fuego calibre .22. A su vez, el análisis de registros de videovigilancia resultó fundamental para confirmar su participación en los hechos.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía competente y derivado al ámbito judicial.

Como resultado del proceso, el Juzgado Letrado de 2.º Turno de Las Piedras, a cargo de la Dra. Annabel Gatto de Souza Flores, dispuso la condena de S. M. C. R. por ser “autor responsable de delitos vinculados al porte de arma de fuego y a un hurto en grado de tentativa”, imponiéndole una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.

