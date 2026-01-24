Ceguera, política y resiliencia: historia de Mirta Correa y sus desafíos diarios

Details Saturday, 24 January 2026 21:20

Correa es psicóloga, psicoterapeuta y concejala del Municipio de Las Piedras. En enero asumió interinamente la alcaldía, por licencia de la titular Romina Espiga.

La alcaldesa interina convive con la ceguera desde la infancia a causa de una retinosis pigmentaria, condición que nunca fue un límite para su formación, su trabajo comunitario ni su participación en espacios de decisión política.

Con una extensa trayectoria en el ámbito social y educativo, ella reivindica el trabajo en equipo, la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad.

Comprometida con su cargo en el Municipio, afirma que no necesita ver para percibir los problemas urbanos. La tecnología y la inteligencia artificial hoy fortalecen su autonomía y su labor cotidiana.

Mirta Correa convive con la ceguera desde temprana edad. Su diagnóstico, una retinosis pigmentaria, fue detectado cuando tenía nueve años. “En realidad fue a los 9 años, me la descubrió un maestro en la escuela experimental, el ‘Bocha’ César Volonté, y ahí empezó toda mi carrera de conocer cuál era mi diagnóstico, mi pronóstico y demás”, relató.

A los 22 años recibió una noticia que marcaría su vida. “Un oftalmólogo me dijo que iba a quedar ciega, lo cual me trajo mucha angustia”. A partir de ese momento inició una búsqueda constante de alternativas. En ese camino viajó a Cuba y se sometió a dos intervenciones quirúrgicas en los años 91 y 92, aunque no logró recuperar la visión.

Mirta tuvo visión durante parte de su infancia y adolescencia, algo que considera significativo. “Yo sí conozco porque tuve visión y eso me da la posibilidad de tener un registro”, expresó. Según explicó, la memoria visual sigue presente y le permite construir imágenes mentales del entorno. “Después que me orienté y vengo, yo para mí veo”, afirmó.

No rechaza la palabra ceguera ni los eufemismos. “Hoy por hoy hablamos de la ceguera como una cosa natural”, señaló, destacando que dentro de la discapacidad visual existen realidades muy diversas y que no todas las personas perciben de la misma manera.

Su trayectoria profesional estuvo siempre ligada al ámbito social. Trabajó en centros educativos, proyectos en convenio con INAU y como funcionaria pública en Las Piedras y La Paz, abordando problemáticas de infancia, adolescencia, maltrato infantil y violencia hacia las mujeres. Esa experiencia la llevó a formarse de manera constante: además de psicóloga y psicoterapeuta, tiene una maestría en Educación Popular.

Nos comentó que aunque nunca militó políticamente, su afinidad con Gabriela Garrido fue clave para su llegada al municipio. Sobre su rol como alcaldesa interina, fue clara: “No es Mirta Correa la que está haciendo las cosas, sino un equipo”. Destacó el funcionamiento del municipio y la respuesta del personal.

Respecto a posibles prejuicios por su condición, aseguró que nunca se sintió subestimada de forma agresiva. “Tenía muchos más componentes negativos como para llegar a este cargo que la propia ceguera”, reflexionó.

Sostiene que no necesita ver para detectar problemas urbanos. Señaló los obstáculos en las veredas y la falta de respeto a las normas de tránsito como temas centrales, especialmente por su impacto en personas mayores y con discapacidad.

Desde 2022 participa en la Coordinadora Pase Libre Nacional, que reclama la implementación efectiva de la ley 18.651. “Hemos ido a distintos organismos y seguimos esperando que se cumpla lo que dice la ley”, afirmó. “En marzo vamos a poner otra vez el pie en el acelerador”.

En su vida cotidiana utiliza lectores de pantalla y recientemente incorporó lentes con inteligencia artificial, que le describen el entorno y le permiten leer documentos. “Estos son los Ray Ban Meta, me van describiendo lo que hay a mi alrededor como para que yo me pueda ubicar”.

Además, destacó que esos lentes le permiten leer documentos y reconocer idiomas. “La tecnología hoy es una gran aliada”, destacó.

Al hacer un balance de su experiencia de alcaldesa durante el interinato, afirmó: “Para mí fue un desafío. El haber llegado hasta acá, siendo una mujer ciega, es un gran logro y una forma de ocupar espacios de decisión desde una minoría históricamente invisibilizada”.

Espacio patrocinado