Corazón Celeste: una cadena solidaria que crece y lleva alegría a barrios carenciados

Details Saturday, 24 January 2026 21:24

Corazón Celeste es mucho más que la imagen de los Reyes Magos recorriendo barrios. Detrás hay un grupo de amigos y una red solidaria que, año a año, suma voluntades y multiplica gestos. Como prometimos, esta es la segunda parte de la entrevista realizada a Walter Fleitas, uno de los integrantes y fundador de Corazón Celeste.

Al comenzar esta segunda parte, Fleitas resaltó que “no solamente son los Reyes Magos que Uds. ven llevando regalos, hay cantidad de gente atrás colaborando antes y cuando nos juntamos para acomodar los juguetes”.

Esta iniciativa solidaria comenzó en 2018 y fue creciendo de manera sostenida. “Todo esto comenzó por 2018 y después fuimos sumando diferentes tipos de eventos”, cuenta Fleitas, y recuerda acciones solidarias ante “inundaciones en Santa Lucía, campañas de alimentos, ropa y apoyo frente a situaciones de enfermedad”.

La logística no es sencilla y requiere muchas horas de trabajo. “Es un trabajo cansador, porque lleva tiempo empezar a recolectar los juguetes para acomodarlos”, explica. En la última recorrida, “arrancamos a las 16:00 horas acá en 18 de Mayo y terminamos como a las 10:00 de la noche”.

Uno de los aspectos más destacados por Fleitas es la participación espontánea de la comunidad. “Lo lindo de todo esto que todos los años se va sumando más gente, gente de diferentes edades, gente que no conocemos”, relata. Muchas veces, el contacto surge de manera simple: “Mandan un mensaje y dicen: ‘queremos colaborar, nos gustaría ayudar en algo, ¿Qué podemos hacer?’”.

Subraya que el apoyo de comercios barriales es clave. “Comercios chicos, comercios de barrio son a veces los que más colaboran”, y destaca que muchas donaciones “llegan directamente de vecinos que acercan juguetes o avisan para que los pasemos a buscar”.

El objetivo principal es llegar a los barrios más postergados. “Lo lindo de todo esto también es poder llegar a esos barrios donde están medio olvidados”, afirma. Allí, muchas veces, el regalo entregado es único: “Los niños de esos barrios lo más seguro que el único regalo que reciben es el que nosotros llevamos”.

Las emociones están siempre presentes. “Hay niños que se emocionan a ver los Reyes”, recuerda, y relata escenas que dejan huella: “Los niños nos abrazaban y lagrimeaban y decían que nos amaban”.

El espíritu del grupo queda sintetizado en una idea central: “Corazón Celeste es un grupo de amigos y de mucha gente”. Y agrega: “Corazón Celeste somos todos, todos los que dan una mano, todos los que quieran colaborar”.

Mirando al futuro, el deseo del grupo es seguir creciendo. “Ojalá en algún momento esto pueda llegar a ser una ONG o una asociación civil”, expresa, para “facilitar la llegada de donaciones y sostener un trabajo que ya cuenta con el respaldo de artistas y colaboradores locales.

Creo que son cosas que hay que reconocer y valorar, que eso es lo más lindo del grupo que tenemos”, concluye Fleitas.

