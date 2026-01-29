Amplia agenda de obras, actividades culturales y carnaval en Las Piedras durante febrero

Details Thursday, 29 January 2026 21:00

El Municipio de Las Piedras anunció un mes de febrero cargado de obras de infraestructura, actividades culturales y espectáculos.

En diálogo con Actualidad, la alcaldesa Romina Espiga detalló el inicio del Plan de Bacheos 2026, mejoras en señalización vial, propuestas educativas y el cronograma del carnaval, además de una actividad especial por el centenario del nacimiento de Julio Sosa.

COMIENZA EL PLAN DE BACHEOS 2026

Durante el mes de febrero se dará inicio al Plan de Bacheos 2026 en la ciudad de Las Piedras.

Según explicó la alcaldesa, las obras comenzarán en los barrios Laures, Campistegui y Obelisco, así como en la zona de Elías Regules, en la esquina del PTC, donde se ubica la Plaza de la Juventud.

“Se va a arrancar por ahí, pero se va a continuar a lo largo del año en distintos puntos de los barrios de la ciudad”, afirmó.

MEJORAS EN SEÑALIZACIÓN Y ACCIONES EDUCATIVAS

La alcaldesa también destacó que se vienen realizando trabajos de pintado y repintado de cebras peatonales y cordones en rojo, especialmente en el centro de la ciudad. “Estamos reforzando la señalización vehicular, haciendo énfasis en los centros educativos antes del comienzo de clases”, indicó Espiga.

En el ámbito educativo, recordó que semanas atrás la Escuela N.º 277 del barrio Santa Isabel participó de una jornada en la playa, en el marco del programa Verano Educativo, desarrollado por distintas direcciones del Gobierno de Canelones junto al Municipio de Las Piedras.

CARNAVAL Y HOMENAJE A JULIO SOSA

En cuanto a la agenda cultural, Espiga adelantó que el Municipio trabaja en el cronograma de tablados municipales y las actividades del Carnaval 2026. “Habrá tablados en distintos barrios, además de los desfiles tradicionales, como el del barrio Ansina y el desfile central en el centro de la ciudad, que se realizará el 15 de febrero”, señaló.

Para finalizar, la alcaldesa recordó que el lunes 2 de febrero se conmemoran los 100 años del nacimiento de Julio Sosa. En esa fecha se llevará a cabo una actividad conmemorativa que incluirá la presentación de un sello del Correo Uruguayo, con la presencia del presidente del organismo, autoridades del Gobierno de Canelones y del Municipio de Las Piedras.

Espacio patrocinado