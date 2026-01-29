Thursday, 29 January 2026

 
TITULARES

Ceibal detectó fallas en laptop Acrab 2025

Details
Thursday, 29 January 2026 19:36

Desde Ceibal detectaron fallas en la laptop Acrab 2025, en un comunicado señalan que “condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras.

Este modelo fue entregado en 2025 y puede reconocerse por su círculo verde en la tapa”.

Para prevenir cualquier incidente, Ceibal recomienda tomar las siguientes precauciones:

  • Dejar de usar la laptop Acrab 2025, apagarla y desenchufarla.
  • Guardarla en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla.
  • Si últimamente se había detectado algún comportamiento fuera de lo habitual, pedimos que nos hagan llegar su laptop Acrab.

CENTROS OFICIALES

La laptop pueden llevarla a cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal en todo el país, sin costo.

También pueden enviarla a través de cualquier oficina de El Correo, sin costo.

Advierten que no trates de arreglarla o abrirla por tu cuenta.

SIGNOS DE FUNCIONAMIENTO IRREGULAR

Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son:

  • Batería hinchada en la base de la laptop.
  • Que la laptop se caliente más de lo usual.
  • Menor duración de la batería.

Informaron que los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguirán informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir.

El equipo de Ceibal destaca que “no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal”.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Inician obras de iluminación y videovigilancia en pasaje de 18 de Mayo

January 29, 2026

Ceibal detectó fallas en laptop Acrab 2025

January 29, 2026

Detienen a un hombre en Las Piedras con camioneta requerida por hurto

January 29, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.