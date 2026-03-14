Saturday, 14 March 2026

 
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Este sábado Canelones será sede de pelea por título mundial de Kickboxing K1 femenino

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Saturday, 14 March 2026 13:21

La uruguaya Marilyn “La Reina” Contín enfrentará a la chilena Jacqueline “Cabo” Ayala por el título mundial femenino de K1 este sábado 14 de marzo desde las 20:00 horas en el Polideportivo Sergio Matto, en Canelones.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa organizada por la Federación Uruguaya de Boxeo (FUB) en Espacio DÍNAMO. Según información difundida por la Intendencia de Canelones, se trata de la primera vez que un evento organizado por la federación se realiza en el departamento.

Contín llega al combate con un récord de 21 victorias (cuatro por nocaut) y 11 derrotas, mientras que Ayala registra 10 triunfos (tres por nocaut) y 9 caídas en 19 peleas.

Durante la presentación, autoridades departamentales destacaron la importancia del evento para ampliar el desarrollo deportivo más allá de las disciplinas tradicionales y subrayaron que el combate se realizará en marzo, mes vinculado a la lucha por los derechos de las mujeres.

Desde la federación también valoraron el vínculo con el gobierno departamental y adelantaron que este será el primero de varios eventos deportivos que se proyecta realizar en Canelones.

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