Municipio de Las Piedras interviene palmeras afectadas por el picudo rojo

Details Saturday, 14 March 2026 13:28

La alcaldesa de Las Piedras, Romina Espiga, nos explicó que se están realizando trabajos de corte de palmeras en la plaza Batlle y Ordóñez debido a la presencia de la plaga conocida como picudo rojo.

Como es conocimiento de nuestros lectores, el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto que se ha convertido en una de las plagas más dañinas para las palmeras en Uruguay en los últimos años. La principal plaza de Las Piedras, pese a aplicación de insecticidas, se vio afectada por esta plaga. En departamentos como Canelones, Maldonado y Montevideo ya ha provocado la muerte de miles de ejemplares, especialmente de la especie Phoenix canariensis.

El insecto deposita sus huevos en la corona de la palmera y las larvas se alimentan del interior del tronco, debilitando la estructura hasta secarla por completo. Aunque se han aplicado distintos tratamientos con insecticidas y métodos de control, los resultados hasta el momento han sido limitados, lo que ha obligado a las intendencias a retirar o podar palmeras afectadas para evitar caídas y reducir el avance de la plaga.

CORTE DE PALMERAS

La alcaldesa Romina Espiga explicó a Actualidad que “se realizan cortes de palmeras afectadas por el picudo rojo, en busca de la prevención de accidentes y procurando el mantenimiento y la limpieza de la Plaza Batlle y Ordóñez”.

Además, Espiga informó sobre distintas tareas de mantenimiento y acciones sociales que se vienen desarrollando en la ciudad, con intervenciones en espacios públicos y programas de inclusión laboral.

PROYECTO TACURÚ PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La alcaldesa nos anunció el inicio del proyecto Tacurú, “una iniciativa que se desarrolla en conjunto con la Intendencia de Canelones”.

“Comenzó Tacurú, proyecto Salesiano en conjunto con la Intendencia de Canelones, a través de Desarrollo Humano, que procura el mantenimiento y limpieza de nuestros espacios públicos”, explicó.

Las tareas abarcan distintos puntos de la ciudad, entre ellos la plaza, el obelisco, el mástil, el Parque Seco y centros educativos.

Según indicó Espiga, el proyecto tiene además un fuerte componente social.

“Otorgando a su vez empleo a población vulnerada, apostando por proyectos y políticas inclusivas con soluciones reales”, afirmó.

TRABAJOS DE BACHEO

Por otra parte, el municipio continúa desarrollando tareas de mantenimiento vial.

“Seguimos trabajando en el bacheo de nuestra ciudad, respondiendo constantemente a los reclamos de nuestras vecinas y vecinos”, concluyó la alcaldesa.

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