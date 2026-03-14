Hombre fue condenado tras ingresar por la fuerza a una vivienda y golpear a su expareja

Details Saturday, 14 March 2026 13:15

El hecho se registró, días atrás, en horas de la mañana, en una vivienda situada dentro de la jurisdicción de la Seccional 4. Hasta el lugar concurrieron efectivos de la Unidad de Respuesta Policial de Canelones y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), tras recibirse un llamado al servicio de emergencias que advertía sobre disturbios dentro de la vivienda.

Al llegar, los funcionarios policiales encontraron a una mujer de 28 años con numerosas lesiones en el rostro. En la misma vivienda también se encontraba un hombre de 26 años que había resultado herido durante el incidente.

Las actuaciones permitieron establecer que el agresor, un hombre de 28 años y sin antecedentes penales, ingresó por la fuerza al domicilio donde se encontraba su expareja. En ese contexto se produjo la agresión, en la que, según la investigación, el individuo golpeó tanto a la mujer como al otro hombre presente en el lugar.

Luego de ocurrido el episodio, el propio implicado se presentó ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue analizada posteriormente en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 8.º Turno de Las Piedras, donde se realizó la audiencia judicial. En esa instancia, la magistrada Dra. A. Gatto de Souza Flores lo condenó por ser “autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica agravado, un delito de lesiones graves agravadas y un delito de lesiones personales, todos en régimen de reiteración real”.

Como resultado del fallo, se dispuso una pena de 20 meses de prisión, de los cuales el condenado deberá cumplir el primer mes de prisión efectiva, mientras que los restantes 19 meses se ejecutarán bajo régimen de libertad a prueba.

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