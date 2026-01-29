Inician obras de iluminación y videovigilancia en pasaje de 18 de Mayo

Details Thursday, 29 January 2026 19:37

El Municipio de 18 de Mayo informó que, desde el 27 de noviembre, se realizan obras de acondicionamiento en el pasaje que une El Santo con San Francisco Chico.

Según indicaron desde el Municipio, los trabajos incluyen la instalación de iluminación y cámaras de video vigilancia, con el objetivo de mejorar la seguridad del tránsito peatonal y vehicular en la zona.

Una vez finalizadas las obras, la Policía de la Guardia Republicana estará presente las 24 horas.

Foto: Facebook Municipio 18 de Mayo

