Intendencia de Canelones firmó un acuerdo con la Fundación Pérez Scremini

Details Wednesday, 11 February 2026 12:55

La Intendencia de Canelones firmó un convenio con la Fundación Pérez Scremini para fortalecer la asistencia a niños y adolescentes en tratamiento oncológico y a sus familias en todo el departamento.

El acuerdo formaliza un trabajo conjunto que ya existía y busca reforzar apoyos sociales, habitacionales y logísticos, incluyendo transporte, alimentación, subsidios de alquiler y hogares modulares.

El gerente general de la fundación, Guzmán Nión, destacó la importancia de coordinar esfuerzos: “las familias no pueden solas, nosotros tampoco”. Actualmente, más de 100 menores de Canelones reciben atención durante distintas etapas de su tratamiento, que se realiza en Montevideo, mientras que el acompañamiento social se desarrolla en cada comunidad.

El intendente Francisco Legnani valoró la labor de la fundación y reafirmó el compromiso de la Intendencia. “Nunca son suficientes las acciones que se puedan llevar adelante en casos como estos. Queremos felicitar a la fundación por el gran trabajo que hacen no solo con los gurises de nuestro departamento, sino a nivel país”, afirmó.

“Cuando el esfuerzo es mancomunado y el trabajo es de más de una parte, los resultados son más tangibles. Más allá de la letra del convenio, en todo lo que podamos aportar, es cuestión de chiflarnos, porque la causa lo amerita”, agregó.

El acto contó con la presencia del secretario general Pedro Irigoin; la coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind; los prosecretarios generales, Sandra Saffores y Diego Núñez; así como del presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, ediles y representantes de la sociedad civil.

Espacio patrocinado