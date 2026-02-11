Wednesday, 11 February 2026

 
TITULARES

Intendencia de Canelones firmó un acuerdo con la Fundación Pérez Scremini

Details
Wednesday, 11 February 2026 12:55

La Intendencia de Canelones firmó un convenio con la Fundación Pérez Scremini para fortalecer la asistencia a niños y adolescentes en tratamiento oncológico y a sus familias en todo el departamento.

El acuerdo formaliza un trabajo conjunto que ya existía y busca reforzar apoyos sociales, habitacionales y logísticos, incluyendo transporte, alimentación, subsidios de alquiler y hogares modulares.

El gerente general de la fundación, Guzmán Nión, destacó la importancia de coordinar esfuerzos: “las familias no pueden solas, nosotros tampoco”. Actualmente, más de 100 menores de Canelones reciben atención durante distintas etapas de su tratamiento, que se realiza en Montevideo, mientras que el acompañamiento social se desarrolla en cada comunidad.

El intendente Francisco Legnani valoró la labor de la fundación y reafirmó el compromiso de la Intendencia. “Nunca son suficientes las acciones que se puedan llevar adelante en casos como estos. Queremos felicitar a la fundación por el gran trabajo que hacen no solo con los gurises de nuestro departamento, sino a nivel país”, afirmó.

“Cuando el esfuerzo es mancomunado y el trabajo es de más de una parte, los resultados son más tangibles. Más allá de la letra del convenio, en todo lo que podamos aportar, es cuestión de chiflarnos, porque la causa lo amerita”, agregó.

El acto contó con la presencia del secretario general Pedro Irigoin; la coordinadora del Gabinete Social, Nataly Zalkind; los prosecretarios generales, Sandra Saffores y Diego Núñez; así como del presidente de la Junta Departamental, Daniel Pereira, ediles y representantes de la sociedad civil.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Intendencia de Canelones firmó un acuerdo con la Fundación Pérez Scremini

February 11, 2026

Iglesia Cristo Obrero ofrecerá visitas guiadas con intérprete de Lengua de Señas

February 11, 2026

Mujer fue condenada por agredir a otra con varios caños de metal

February 11, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.