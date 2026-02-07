Condenaron a dos hombres por rapiña “piraña” en un comercio de La Paz

Details Saturday, 07 February 2026 14:15

La Justicia condenó a dos hombres por su participación en una rapiña bajo la modalidad “piraña” cometida en un comercio de La Paz.

El hecho ocurrió días atrás, alrededor de las 21:00 horas, cuando seis individuos llegaron en tres motocicletas a un local ubicado en la Av. José Batlle y Ordóñez, jurisdicción de la Seccional 5.

Según la denuncia, tras romper la vidriera con una maceta de albañil, tres de los ocupantes ingresaron al comercio y, mediante amenazas (“Al piso, al piso”), redujeron a las empleadas para luego sustraer perfumes y cremas importadas.

La intervención policial permitió detener a dos de los presuntos responsables, de 29 y 23 años, en el anfiteatro del Polideportivo de La Paz. En el operativo se incautó una motocicleta y se recuperaron los objetos robados, reconocidos posteriormente por las víctimas.

Los detenidos, identificados como D. P. S., de 29 años, con antecedentes por violencia privada, y H. A. M., de 23 años, con antecedentes por lesiones graves, quedaron a disposición de la Justicia.

Tras las instancias judiciales, se les impuso la condena por “rapiña especialmente agravada”: D. P. S. recibió cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que H. A. M. fue sentenciado a cinco años y seis meses, ambas penas de cumplimiento efectivo.

