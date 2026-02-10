Pueblo Bolívar festejó sus 140 años de historia

Details Tuesday, 10 February 2026 12:36

La localidad de Pueblo Bolívar, en el noroeste de Canelones, celebró su 140° aniversario con un acto que reunió a autoridades de distintos niveles de gobierno, representantes diplomáticos y vecinos del lugar.

Entre los invitados estuvo Doris Morales, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, oriunda de la localidad, y delegados de la Embajada de Venezuela.

Pueblo Bolívar pertenece al municipio de Tala y se encuentra sobre las orillas del río Santa Lucía, en el límite con Florida. La localidad lleva el nombre del libertador venezolano Simón Bolívar. A lo largo de su historia ha experimentado crecimiento paulatino y hoy cuenta con servicios como un centro cívico multifuncional, una policlínica y prestaciones comunitarias diversas.

La Intendencia de Canelones informó que durante la ceremonia, se destacó la coordinación entre las autoridades locales y departamentales para el desarrollo de la zona y la mejora de su infraestructura. El alcalde, Leonardo Pérez, mencionó la importancia de generar espacios de recreación y turismo, incluyendo zonas de camping y otros atractivos para visitantes.

Según la Intendencia, el acto también incluyó una recreación de los primeros años de Pueblo Bolívar y referencias a la participación de la comunidad en la guerra de 1904. Entre los hechos históricos recordados, indicó la comuna, se mencionó la visita de Hugo Chávez en 2005, junto al entonces presidente Tabaré Vázquez y el intendente Marcos Carámbula, que contribuyó a mejorar servicios y equipamiento comunitario.

La celebración concluirá el próximo sábado 14 con un evento nocturno que incluirá una programación variada de artistas.

