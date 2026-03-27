Gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad 2025-2035

Details Friday, 27 March 2026 14:28

El gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, con 79 acciones y más de 130 medidas para enfrentar la criminalidad, en una estrategia que, según el presidente Yamandú Orsi, definió como una política de alcance nacional, basada en la experiencia acumulada por la Policía.

En ese marco, destacó la continuidad de José Azambuya al frente de la Policía Nacional, lo que permite "seguir una línea de trabajo que viene de lejos".

El plan, elaborado en base a diagnóstico y diálogo con unas 80 instituciones, se organiza en siete ejes. Entre ellos, la reducción de homicidios y violencia en zonas críticas mediante “policiamiento inteligente”; el abordaje de la violencia de género con herramientas como Élida 360 y VioGen; y un mayor control de armas, con mejoras en trazabilidad y revisión de penas.

También incluye acciones contra el narcotráfico y el lavado de activos, con refuerzo en fronteras, anillos inteligentes y posible ampliación del rol de las Fuerzas Armadas, además de medidas para delitos digitales con uso de inteligencia artificial.

En paralelo, se plantea fortalecer el sistema de justicia, con dos nuevas cárceles para personas con perfil de alto riesgo criminal, descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), programas de reinserción, fiscalía especializada y justicia terapéutica.

La prevención en territorios vulnerables, operativos sobre motos y espacios públicos, y programas como Más Barrio también forman parte del enfoque. A su vez, se prevé reforzar la Policía con más de 2.000 efectivos, mayor formación, comisarías móviles y nuevas unidades especializadas.

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